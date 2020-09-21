Футболіст, головний герой п'ятого сезону романтичного проєкту "Холостяк" Сергій Мельник став учасником нового сезону проєкту "Танці з зірками". Під час четвертого прямого ефіру він вийшов на паркет з фіналісткою шоу "Холостяк" і зізнався, що п'ять років тому обрав не ту дівчину.

У фіналі "Холостяка" Сергій обрав Марину Кіщук. Проте виявилося, що під час проєкту Мельник закохався в іншу фіналістку Олену Головань, з якою попрощався у фіналі. Під час прямого ефіру "Танців з зірками" футболіст нарешті наважився розповісти про те, що досі шкодує про свій вибір.

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Я не можу пробачити собі це рішення, тому що знаю, як страждала Олена,

– розповів Сергій.

Сама ж Олена зізналася, що після рішення Мельника вона дізналася, що таке депресія. Тоді дівчина не змогла самостійно впоратися із цим станом та змушена була звертатися за допомогою до спеціалістів.

Після фіналу шоу, коли Сергій вибрав іншу, я не могла зрозуміти тільки одне: "Чому моя казка має такий кінець?". Я дізналася, що депресія – це складне клінічне захворювання. Мені довелося звернутися за допомогою до фахівців,

– розповіла Головань.

Відомо, що Олена є танцівницею і ще під час "Холостяка" у 2015 році Сергія питали, коли вони станцюють разом. І лише через п'ять років Головань та Мельник нарешті виконали спільний танець. Пара вийшла на паркет головного танцювального шоу країни. Олена приєдналася до Сергія та Аделіни Аделі, щоб виконати пристрасну румбу.

Олена Головань та Сергій Мельник у четвертому прямому ефірі "Танців з зірками": дивіться відео онлайн

Зазначимо, Сергій Мельник і його обраниця з проєкту "Холостяк" Марина Кіщук розлучилися через пів року після фіналу реаліті-шоу. Їхні стосунки розвивалися на відстані і згодом не витримали такого випробування.