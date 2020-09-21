Футболист, главный герой пятого сезона романтического проекта "Холостяк" Сергей Мельник стал участником нового сезона проекта "Танцы со звездами". Во время четвертого прямого эфира он вышел на паркет с финалисткой шоу "Холостяк" и признался, что пять лет назад выбрал не ту девушку.

В финале "Холостяка" Сергей выбрал Марину Кищук. Однако оказалось, что во время проекта Мельник влюбился в другую финалистку Елену Головань, с которой расстался в финале. Во время прямого эфира "Танцев со звездами" футболист наконец решился рассказать о том, что до сих пор жалеет о своем выборе.

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Я не могу простить себе это решение, потому что знаю, как страдала Елена,

– рассказал Сергей.

Сама же Елена призналась, что после решения Мельника она узнала, что такое депрессия. Тогда девушка не смогла самостоятельно справиться с этим состоянием и вынуждена была обращаться за помощью к специалистам.

После финала шоу, когда Сергей выбрал другую, я не могла понять только одно: "Почему моя сказка имеет такой конец?". Я узнала, что депрессия – это сложное клиническое заболевание. Мне пришлось обратиться за помощью к специалистам,

– рассказала Головань.

Известно, что Елена является танцовщицей и еще во время "Холостяка" в 2015 году Сергея спрашивали, когда они станцуют вместе. И только через пять лет Головань и Мельник наконец выполнили совместный танец. Пара вышла на паркет главного танцевального шоу страны. Елена присоединилась к Сергею и Аделине Адели, чтобы выполнить страстную румбу.

Елена Головань и Сергей Мельник в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн​

Отметим, Сергей Мельник и его избранница с проекта "Холостяк" Марина Кищук расстались через полгода после финала реалити-шоу. Их отношения развивались на расстоянии и впоследствии не выдержали такого испытания.