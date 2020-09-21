Герой "Холостяка-5" Сергей Мельник признался, что в финале проекта выбрал не ту девушку
Футболист, главный герой пятого сезона романтического проекта "Холостяк" Сергей Мельник стал участником нового сезона проекта "Танцы со звездами". Во время четвертого прямого эфира он вышел на паркет с финалисткой шоу "Холостяк" и признался, что пять лет назад выбрал не ту девушку.
В финале "Холостяка" Сергей выбрал Марину Кищук. Однако оказалось, что во время проекта Мельник влюбился в другую финалистку Елену Головань, с которой расстался в финале. Во время прямого эфира "Танцев со звездами" футболист наконец решился рассказать о том, что до сих пор жалеет о своем выборе.
Читайте также Танцевать не собиралась: благодаря кому Ольга Фреймут приняла участие в "Танцах со звездами"
Я не могу простить себе это решение, потому что знаю, как страдала Елена,
– рассказал Сергей.
Сама же Елена призналась, что после решения Мельника она узнала, что такое депрессия. Тогда девушка не смогла самостоятельно справиться с этим состоянием и вынуждена была обращаться за помощью к специалистам.
После финала шоу, когда Сергей выбрал другую, я не могла понять только одно: "Почему моя сказка имеет такой конец?". Я узнала, что депрессия – это сложное клиническое заболевание. Мне пришлось обратиться за помощью к специалистам,
– рассказала Головань.
Известно, что Елена является танцовщицей и еще во время "Холостяка" в 2015 году Сергея спрашивали, когда они станцуют вместе. И только через пять лет Головань и Мельник наконец выполнили совместный танец. Пара вышла на паркет главного танцевального шоу страны. Елена присоединилась к Сергею и Аделине Адели, чтобы выполнить страстную румбу.
Елена Головань и Сергей Мельник в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн
Отметим, Сергей Мельник и его избранница с проекта "Холостяк" Марина Кищук расстались через полгода после финала реалити-шоу. Их отношения развивались на расстоянии и впоследствии не выдержали такого испытания.