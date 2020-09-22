Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова во время четвертого прямого эфира проекта пришла на паркет с героем "Холостяка-5" Сергеем Мельником. Пара выполнила страстную румбу и очень удивила зрителей.

"Танцы со звездами 2020" продолжают удивлять. Одним из звездных участников этого сезона стал футболист, главный герой романтического проекту "Холостяк" Сергей Мельник. На шоу мужчина не только признался, что выбрал не ту девушку, но и вышел на паркет с Дашей Ульяновой.

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На личной странице в инстаграме девушка уже успела поделиться впечатлениями от эфира: "Мечты сбываются! Этот год пленил мое сердце. В очередной раз убеждаюсь, что когда что-то сильно хочу, то это обязательно происходит в моей жизни. Моя маленькая роль в большом проекта. Однако уже хочу протоптать тропу на паркет к следующему сезону и стать его участницей".

На паркет страстная Даша вышла в сексуальном атласном платье. Бельевая одежда длины миди имела кружева на пикантном декольте и красиво подчеркнула прелести ее роскошного тела. Длинные роскошные волосы девушка уложила в легкие локоны, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и с коричневым блеском на губах.

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Даша Ульянова и Сергей Мельник в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн