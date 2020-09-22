Темой четвертого эфира шоу "Танцы со звездами 2020" стал год, который кардинально изменил жизнь участников. Санта Димопулос посвятила танец своему папе и рассказала, каким был ее год изменений.

В новом шоу "Танцы со звездами 2020" каждый эфир имеет тематическое направление. В четвертом эфире участники рассказывали о годе, который изменил их больше всего. Певица Санта Димопулос прокомментировала выпуск на странице в Инстаграме.

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Певица написала, что каждый эфир для нее особенный, поскольку она всегда вкладывает в танец свои внутренние переживания. Санта откровенно призналась, что ее судьбоносным годом был тот, когда умер ее отец.

Многое из того дня я не помню мозг, как компьютер, удалил травмирующие события. Но я точно помню: как будто с тебя сняли кожу, заставили чувствовать мир заново и чувствовать свою жизнь без защитного покрытия. Этот день полностью изменил меня,

– рассказала Санта Димопулос.

Звезда призналась, что после смерти отца она чувствовала себя беззащитной и без всякой опоры. И этот трогательный танец певица посвятила папе.

Также она отметила, что на подготовку номера было только 4 суток. Но поскольку потеря родных людей тоже происходит очень быстро, Санта увидела в этом общность. "Все меняется за одну минуту. У нас был только один шанс, чтобы показать эту минуту".