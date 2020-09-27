Участница шоу "Танцы со звездами 2020" Санта Димопулос в прошлом эфире рассказала о потере, которую ей пришлось пережить. Но певица готовится к новому выпуску, поэтому решила поделиться переживаниями.

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА гра" Санта Димопулос принимает участие в шоу "Танцы со звездами". Она охотно показывает закулисье проекта и рассказывает о своих впечатлениях на странице в инстаграме.

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Первым делом Санта рассказала о том, что время на проекте для нее идет очень быстро. Казалось бы, прошел только один день после четвертого выпуска, а на самом деле уже завтра следующий эфир. И хоть последний показался сложным для нее, певица чувствует, что должна была сделать это. Напомним, что Санта посвятила четвертый танец умершему отцу.

Затем артистка начала рассказывать о том, как настраивается на следующий выпуск "Танцев со звездами". Женщина призналась, что в этот раз подготовка была очень травматичной и выматывающей.

Но за этот месяц труд на истощение вошел в привычку: каждый день я встаю, погружаюсь в круговерть тренировок, встреч, съемок, а еще работа, работа, работа... и утром все заново,

– пишет Димопулос.

Также певица отметила, что с каждым разом у нее появляется все больше новых синяков и ушибов. Поэтому ей часто хочется пожалеть себя, но когда узнает новости, то понимает, что нельзя тратить на это свое время.

Звезда признается, что лучше потратить его на любовь на поддержку близких, потому что это – самое ценное, что у нас всех есть. Санта также поблагодарила всех, кто рядом с ней и поддерживает певицу.