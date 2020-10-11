27 вересня стало відомо, що народний улюбленець Олег Винник разом з партнеркою Оленою Шоптенко захворів на коронавірус. Зірка мав важку форму COVID-19 та був змушений покинути проєкт "Танці з зірками". Вже вчора, 10 жовтня, артист виступив на весіллі сина Оксани Марченко.

23-річний син колишньої телеведучої Оксани Марченко Богдан одружився з коханою Катериною. Гучне весілля пасинок політика та олігарха Віктора Медведчука зіграв вчора, 10 жовтня. Серед запрошених гостей свята були зірки першого ешелону – гурт "Время и Стекло", Вєрка Сердючка, Макс Барських, Світлана Лобода та дует "Кролики", які потрапили в базу "Миротворця". Разом з успішними колегами на сцену вийшов і Олег Винник. Про це інформує 24 канал.

До теми Олег Винник і Олена Шоптенко захворіли на коронавірус

В інстаграм-сторіс наречена Богдана Марченка Катерина опублікувала фото зі співаком, а гості весілля, яке провів телеведучий Григорій Решетник, показали в мережі виступ Винника. Артист виконав пісню "Здравствуй, невеста" та навіть обіймався з обраницею сина Оксани Марченко та близькими новоспеченого подружжя.



Дружина Богдана Марченка з сестрою і Винником / Фото Instagram Stories / @90_katerina_60



Сестра нареченої з Олегом Винником / Фото Instagram Stories / @lenaelena2222

Варто зазначити, що ще тиждень тому, 4 жовтня, Олег Винник не зміг вийти на паркет шоу "Танці з зірками", адже важко переносив коронавірус, який підхопив з партнеркою Оленою Шоптенко. Так, пару дискваліфікували за порушення правил проєкту. Раніше він зізнавався, що має двосторонню пневмонію та не може стояти більше 15 хвилин. Він вживав антибіотики та продовжував лікування.

Схоже, Олег Винник вже поборов коронавірус, адже з'явився на грандіозному весіллі та спокійно контактував з гостями і нареченими. Наразі жодних офіційних заяв про одужання співак не робив.