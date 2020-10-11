27 сентября стало известно, что народный любимец Олег Винник вместе с партнершей Еленой Шоптенко заболел коронавирусом. Звезда имел тяжелую форму COVID-19 и был вынужден покинуть проект "Танцы со звездами". Уже вчера, 10 октября, артист выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко.

23-летний сын бывшей телеведущей Оксаны Марченко Богдан женился на любимой Екатерине. Громкую свадьбу пасынок политика и олигарха Виктора Медведчука сыграл вчера, 10 октября. Среди приглашенных гостей праздника были звезды первого эшелона – группа "Время и Стекло", Верка Сердючка, Макс Барских, Светлана Лобода и дуэт "Кролики", которые попали в базу "Миротворца". Вместе с успешными коллегами на сцену вышел и Олег Винник. Об этом информирует 24 канал.

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В инстаграм-сторис невеста Богдана Марченко Екатерина опубликовала фото с певцом, а гости свадьбы, которую провел телеведущий Григорий Решетник, показали в сети выступление Винника. Артист исполнил песню "Здравствуй, невеста" и даже обнимался с избранницей сына Оксаны Марченко и близкими новоиспеченных супругов.



Жена Богдана Марченко с сестрой и Винником / Фото Instagram Stories / @90_katerina_60



Сестра невесты с Олегом Винником / Фото Instagram Stories / @lenaelena2222

Стоит отметить, что еще неделю назад, 4 октября, Олег Винник не смог выйти на паркет шоу "Танцы со звездами", ведь тяжело переносил коронавирус, который подхватил с партнершей Еленой Шоптенко. Так, пару дисквалифицировали за нарушение правил проекта. Ранее он признавался, что имеет двустороннюю пневмонию и не может стоять более 15 минут. Он принимал антибиотики и продолжал лечение.

Похоже, Олег Винник уже поборол коронавирус, ведь появился на грандиозной свадьбе и спокойно контактировал с гостями и невестами. Пока никаких официальных заявлений о выздоровлении певец не делал.