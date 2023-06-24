Існує 2 методи саджання петуній – через розсаду та посів насіння прямо у відкритий ґрунт. Дуже часто обирають спосіб саме через розсаду. Як правильно посадити петунії, так щоб вони прижились – розповість 24 Канал.
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Як посадити петунію з розсади
Петунія найкраще росте на родючій землі з певною кількістю глини або на суглинистих ґрунтах. перед посадкою можна внести компост або перегній до ґрунту. Гній радять не давати.
Розсада петунії / Фото Floristics.info
- Знайдіть для розсади петунії відкриту та сонячну ділянку. Її потрібно висаджувати, коли надворі стабільно тепла погода. Варто це робити в хмарний день або ввечері, коли нема активного сонця.
- Перед посадкою рясно полийте ґрунт водою. Потім дістаньте розсаду разом з грудкою землі так, щоб не пошкодити кореневу систему. Ретельно ущільнюйте ґрунт та поливайте теплою водою. Великі квіти треба садити з відстанню 20-25 сантиметрів, а менші – 15 сантиметрів. Перші дні захищайте квіти від палючого сонця.
Як посадити петунію з насіння
Добре підготуйте ґрунт, попередньо розпушуючи його та поливаючи. Зробіть ямки, в які будете сіяти насіння. Сильно засипати насіння землею не потрібно, просто збризкайте водою з пульверизатора. Ще можна покрити розсаду агроволокном.
- Якщо все добре, насіння може сходити вже за тиждень. Коли виросте по 3-4 листочки, їх можна розсадити з дистанцією 25 сантиметрів один від одного.
Петунія проростає / Фото "Кімнатні квіти та рослини"
- Поливати петунію варто на наступний день після саджання. Через тиждень після посадки петунію можна підживити, щоб краще цвіла.
Догляд за петунією
Петунія потребує регулярного поливу, особливо в період сухої та спекотної погоди. Слідкуйте за вологістю ґрунту та уникайте пересихання. Якщо ви саджали петунію в горщик, то краще заливати воду в отвори у горщику, щоб вода не потрапляла на листя і квітки.
Полив петуній / Фото "Фермер"
- Регулярне підживлення петунії забезпечує її поживними речовинами для здорового росту та багатого цвітіння. Підживляти петунію слід вже за тиждень після висадки в ґрунт. Для підгодівлі беріть комплексні добрива на основі калію кожні 10 днів до самого серпня. Використовуйте органічні добрива, як-от, розчин коров'яку.
Обрізка петуній / Фото Lifehacker
- Петунію слід обрізати, щоб була компактна форма. Це також стимулюватиме нові пагони та цвітіння. Видаляйте в'ялі квітки та частини рослини. Якщо петунія стає надто великою, можете обрізати верхівку.
- Слідкуйте за ознаками шкідників, таких як трипси та проводьте профілактику. Не заливайте петунію водою, бо може гнити коренева система.