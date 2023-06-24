Існує 2 методи саджання петуній – через розсаду та посів насіння прямо у відкритий ґрунт. Дуже часто обирають спосіб саме через розсаду. Як правильно посадити петунії, так щоб вони прижились – розповість 24 Канал.

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Як посадити петунію з розсади

Петунія найкраще росте на родючій землі з певною кількістю глини або на суглинистих ґрунтах. перед посадкою можна внести компост або перегній до ґрунту. Гній радять не давати.



Розсада петунії / Фото Floristics.info

Знайдіть для розсади петунії відкриту та сонячну ділянку . Її потрібно висаджувати, коли надворі стабільно тепла погода. Варто це робити в хмарний день або ввечері, коли нема активного сонця.

. Її потрібно висаджувати, коли надворі стабільно тепла погода. Варто це робити в хмарний день або ввечері, коли нема активного сонця. Перед посадкою рясно полийте ґрунт водою. Потім дістаньте розсаду разом з грудкою землі так, щоб не пошкодити кореневу систему. Ретельно ущільнюйте ґрунт та поливайте теплою водою. Великі квіти треба садити з відстанню 20-25 сантиметрів, а менші – 15 сантиметрів. Перші дні захищайте квіти від палючого сонця.

Як посадити петунію з насіння

Добре підготуйте ґрунт, попередньо розпушуючи його та поливаючи. Зробіть ямки, в які будете сіяти насіння. Сильно засипати насіння землею не потрібно, просто збризкайте водою з пульверизатора. Ще можна покрити розсаду агроволокном.

Якщо все добре, насіння може сходити вже за тиждень. Коли виросте по 3-4 листочки, їх можна розсадити з дистанцією 25 сантиметрів один від одного.



Петунія проростає / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Поливати петунію варто на наступний день після саджання. Через тиждень після посадки петунію можна підживити, щоб краще цвіла.

Догляд за петунією

Петунія потребує регулярного поливу, особливо в період сухої та спекотної погоди. Слідкуйте за вологістю ґрунту та уникайте пересихання. Якщо ви саджали петунію в горщик, то краще заливати воду в отвори у горщику, щоб вода не потрапляла на листя і квітки.



Полив петуній / Фото "Фермер"

Регулярне підживлення петунії забезпечує її поживними речовинами для здорового росту та багатого цвітіння. Підживляти петунію слід вже за тиждень після висадки в ґрунт. Для підгодівлі беріть комплексні добрива на основі калію кожні 10 днів до самого серпня. Використовуйте органічні добрива, як-от, розчин коров'яку.



Обрізка петуній / Фото Lifehacker