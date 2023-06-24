Існує 2 методи посадки петуній – через розсаду та посів насіння прямо у відкритий ґрунт. Дуже часто вибирають спосіб саме через розсаду. Як правильно посадити петунії, щоби вони прижилися – розкаже 24 Канал .
Читайте також Орхідея зацвіте як ніколи: 5 моментів, які потрібно врахувати
Як посадити петунію з розсади
Петунія найкраще росте на родючій землі з певною кількістю глини чи суглинистих грунтах. перед посадкою можна внести компост або перегній у ґрунт. Гній радять не давати.
Розсада петунії / Фото Floristics.info
- Знайдіть для розсади петунії відкриту та сонячну ділянку . Її треба висаджувати, коли на вулиці стабільно тепла погода. Слід робити в хмарний день або ввечері, коли немає активного сонця.
- Перед посадкою рясно полийте ґрунт водою. Потім дістаньте розсаду разом із грудкою землі так, щоб не пошкодити кореневу систему. Ретельно ущільнюйте ґрунт та поливайте теплою водою. Великі квіти потрібно садити з відстанню 20-25 сантиметрів, а менші – 15 сантиметрів. Перші дні захищайте квіти від палючого сонця.
Как посадить петунию из семян
Хорошо подготовьте почву, предварительно разрыхляя его и поливая. Сделайте ямки, в которые будете сеять семена. Сильно засыпать семена землей не нужно, просто сбрызгайте водой из пульверизатора. Еще можно покрыть рассаду агроволокном.
- Если все хорошо, семена может сходить уже через неделю. Когда вырастет по 3-4 листика, их можно рассадить с дистанцией 25 сантиметров друг от друга.
Петуния прорастает / Фото "Комнатные цветы и растения"
- Поливать петунию следует на следующий день после посадки. Через неделю после посадки петунию можно подкормить, чтобы лучше цвести.
Уход за петунией
Петуния требует регулярного полива особенно в период сухой и жаркой погоды. Следите за влажностью почвы и избегайте пересыхания. Если вы сажали петунию в горшок, то лучше заливать воду в отверстия в горшке, чтобы вода не попадала на листья и цветки.
Полив петуний / Фото "Фермер"
- Регулярная подкормка петунии обеспечивает ее питательными веществами для здорового роста и обильного цветения. Подпитывать петунию следует уже через неделю после высадки в почву. Для подкормки берите комплексные удобрения на основе калия каждые 10 дней до августа. Используйте органические удобрения, например, раствор коровяка.
Обрезка петуний / Фото Lifehacker
- Петунію слід обрізати , щоб була компактна форма. Це також буде стимулювати нові пагони та цвітіння. Видаляйте в'ялі квіти та частини рослини. Якщо петунія стає занадто великою, ви можете обрізати верхівку.
- Слідкуйте за ознаками шкідників , таких як трипси та проводьте профілактику. Не заливайте петунію водою, оскільки може гнити коренева система.