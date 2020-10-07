Зіркове подружжя дев'ятого сезону романтичного проєкту "Холостяк" Даша Квіткова і Нікіта Добринін зізналися, що готові до поповнення в сім'ї. Чоловік розповів, скільки дітей вони планують, а також поділився подробицями першої шлюбної ночі.

Телеведучий Нікіта Добринін і блогерка Даша Квіткова зіграли головні ролі в новому кліпі Ольги Горбачової. За сюжетом, дівчину вчать правильно готуватися до першої шлюбної ночі. Журналістам програми "Зірковий шлях" закохані розповіли, якою була їх особлива ніч після весілля, яке відбулося 12 серпня цього року.

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Подбробиці стосунків Квіткової і Добриніна

Нікіта наголосив, що більшість молодят спочатку рахують усі гроші, які подарували гості, а вже потім мають першу шлюбну ніч. Чоловік зізнався, що вони з дружиною не були винятком.

Чи рахували гроші? Звичайно, що так. Порахували, а далі все як має бути,

– поділився Добринін.

Наразі Даша не вагітна, але зіркова пара зізналася, що вже готова до поповнення в сім'ї і з нетерпінням чекає моменту, коли на світ з'явиться малюк.

Ми дуже сильно хочемо дітей. І не одну дитину, а дай Боже двох чи трьох. Ми хочемо велику сім'ю,

– розповів Нікіта.