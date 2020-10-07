Звездные супруги девятого сезона романтического проекта "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что готовы к пополнению в семье. Мужчина рассказал, сколько детей они планируют, а также поделился подробностями первой брачной ночи.

Телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова сыграли главные роли в новом клипе Ольги Горбачевой. По сюжету, девушку учат правильно готовиться к первой брачной ночи. Журналистам программы "Зірковий шлях" влюбленные рассказали, какой была их особая ночь после свадьбы, которая состоялась 12 августа этого года.

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Подробности отношений Квитковой и Добрынина

Никита отметил, что большинство молодоженов сначала считают все деньги, которые подарили гости, а уже потом у них первая брачная ночь. Мужчина признался, что они с женой не были исключением.

Считали деньги? Конечно, да. Посчитали, а дальше все как должно быть,

– поделился Добрынин.

Пока Даша не беременна, но звездная пара призналась, что уже готова к пополнению в семье и с нетерпением ждет момента, когда на свет появится малыш.

Мы очень сильно хотим детей. И не одного ребенка, а дай Бог двух или трех. Мы хотим большую семью,

– рассказал Никита.