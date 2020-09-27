Звездная пара 9 сезона реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились в мае этого года. Ведущий поделился, как они с любимой распоряжаются финансами и формируют семейный бюджет.

Подробности супружеской жизни Никита Добрынин рассекретил на личной странице в Инстаграме. Он признался, что, как и большинство пар, после свадьбы они с Дашей Квитковой ежемесячно формируют семейный бюджет, однако личными финансами распоряжаются по своему усмотрению.

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Как выяснилось, Никита Добрынин противник общего бюджета пары, ведь в таком случае большие расходы на собственные удовольствия обязательно нужно согласовывать с партнером. Поэтому в их семье раздельные финансы.

Так, каждый месяц ведущий и блогер Даша Квиткова вносят равные суммы на аренду, продукты, ужины в ресторанах, совместные поездки и развлечения. Остальные же прибыли каждый тратит на себя – на одежду, спорт, транспорт и сюрпризы любимому человеку.

Никита Добрынин считает, что раздельные финансы – это мотивация постоянно работать и развиваться. Преимуществом он также называет то, что каждый имеет полный контроль над расходами и независимость в личных покупках.

Нужно согласовывать, когда ты хочешь купить жене цветы или украшение. Ей не приходит уведомление об оплате в ювелирном,

– подчеркнул герой "Холостяка-9".