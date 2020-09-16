Одна из самых популярных пар украинского шоу – бизнеса Даша Квиткова и Никита Добрынин – в очередной раз очаровали сеть романтической фотосессией. Супруги сделали несколько миловидных кадров во время насыщенного рабочего дня, которые уже успели разлететься в сети.

Телеведущий Никита Добрынин опубликовал красивые кадры на личной инстаграм-странице. Публикация быстро очаровала сеть и вызвала активные обсуждения.

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Страна наблюдает за историей любви героев девятого сезона проекта "Холостяк" с момента их знакомства. Супруги уже успели сыграть свадьбу и активно делятся яркими моментами из жизни с поклонниками на своих аккаунтах. Они с радостью публикуют интересные совместные фото, которых с нетерпением ждет аудитория их фанатов.

Нежные фото Никиты Добрынина и Даши Квитковой

Так, Никита показал красивые селфи, где позирует вместе с женой. Влюбленные искренне улыбаются и получают удовольствие от каждого мгновения. Они счастливы вместе и не стесняются показывать чувства. В посте телеведущий также поделился своими мыслями относительно любви и семьи.

Ловлю себя на мысли насколько круто может быть в отношениях и как хорошо не делить ваши дела на "мужские" и "женские". Просто помогать со стиркой, глажкой, уборкой. Подвозить по делам и помогать с бизнесом. Я думаю, это и есть любовь, забота и семья,

– написал ведущий.



Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @nikitadobrynin



Влюбленные Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @nikitadobrynin