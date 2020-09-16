Одна із найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу Даша Квіткова та Нікіта Добринін вкотре замилували мережу романтичною фотосесією. Подружжя зробило декілька миловидних кадрів під час насиченого робочого дня, які вже встигли розлетітися мережею.

Телеведучий Нікіта Добринін опублікував красиві кадри на особистій інстаграм-сторінці. Публікація швидко замилувала мережу і викликала активні обговорення.

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Країна спостерігає за історією кохання героїв дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" з моменту їх знайомства. Подружжя вже встигло зіграти весілля та активно ділиться яскравими моментами із прихильникамм на своїх акаунтах. Вони з радістю публікують цікаві спільні фото, на які з нетерпінням чекає аудиторія їх прихильників.

Ніжні фото Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

Так, Нікіта показав красиві селфі, де позує разом із дружиною. Закохані щиро усміхаються і отримують задоволення від кожної миті. Вони щасливі разом і не соромляться показувати почуття. У дописі телеведучий також поділився своїми думками щодо кохання та сім'ї.

Ловлю себе на думці наскільки круто може бути у стосунках і як добре не ділити ваші справи на "чоловічі" та "жіночі". Просто допомагати із пранням, прасуванням, прибиранням. Підвозити у справах і допомагати з бізнесом. Я думаю, це і є кохання, турбота і сім'я,

– написав ведучий.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Instagram / @nikitadobrynin



Закохані Нікіта Добринін і Даша Квіткова / Instagram / @nikitadobrynin