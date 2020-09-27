Зіркова пара 9 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та Даша Квіткова одружились у травні цьогоріч. Ведучий поділився, як вони з коханою розпоряджаються фінансами і формують сімейний бюджет.

Подробиці подружнього життя Нікіта Добринін розсекретив на особистій сторінці в інстаграмі. Він зізнався, що, як і більшість пар, після весілля вони з Дашею Квітковою щомісяця формують сімейний бюджет, однак особистими фінансами розпоряджаються на власний розсуд.

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Як з'ясувалось, Нікіта Добринін противник загального бюджету пари, адже в такому випадку великі витрати на власні задоволення обов'язково потрібно узгоджувати з партнером. Тому в їхній сім'ї роздільні фінанси.

Так, кожного місяця ведучий та блогерка Даша Квіткова вносять рівні суми на оренду, продукти, вечері в ресторанах, спільні поїздки та розваги. Решту прибутків кожен витрачає на себе – на одяг, спорт, транспорт та на сюрпризи коханій людині.

Нікіта Добринін вважає, що роздільні фінанси – це мотивація постійно працювати і розвиватися. Перевагою він також називає те, що кожен має повний контроль над витратами та незалежність в особистих покупках.

Непотрібно узгоджувати, коли ти хочеш купити дружині квіти або прикрасу. Їй не приходить повідомлення про оплату в ювелірному,

– наголосив герой "Холостяка-9".