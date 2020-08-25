Відома американська фотомодель Періс Гілтон не раз зізнавалась, що хоче стати матір'ю. Днями вона повідомила, що за порадою Кім Кардашян заморозила свої яйцеклітини.

39-річна світська левиця повідомила про це, коли давала інтерв'ю The Sunday Times. Періс зізналась, що одержима тим, щоб народити первістка.

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Також зірка повідомила, що до рішення заморозити яйцеклітини її підштовхнула Кім Кардашян. До слова, вона користувалась таким способом і використала яйцеклітини для народження трьох своїх дітей: Сейнта, Чикаго та Псалма.

Ми з Кім прекрасно поговорили з цього приводу: вона представила мене своєму лікареві, і я була так натхненна її словами, що вирішила зробити це,

– сказала Періс Гілтон



Періс Гілтон та Кім Кардашян / The Associated Press

Нагадаємо, Періс вже більше року зустрічається з Картрером Реумом. За словами знаменитості, вона вже знайшла свою половинку. Її теперішній бойфренд саме та людина, з якою вона готова повязати своє життя і народити від нього дітей.

Гілтон зізнається, раніше вона часто грала в ідеальні стосунки, тому їй не вдавалося знайти того самого. Але тепер вона впевнена в Картері.