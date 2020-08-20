Американська світська левиця Періс Гілтон вже рік зустрічається з коханим Картером Руемом. Під час прогулянки яхтою зірка опублікувала романтичний кадр зі своїм обранцем.

Відповідна світлина з’явилася на інстаграм-сторінці знаменитості. 39-річна зірка у гідрокостюмі поділилася з підписниками пристрасним поцілунком з напівоголеним коханим.

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Довгий час зірка приховувала свої стосунки, лише на початку 2020 року стало відомо, що спадкоємиця мережі готелів зустрічається з американським бізнесменом та письменником Картером Руемом.

"Одного разу ти поцілуєш когось і зрозумієш, що це губи, які ти хочеш цілувати назавжди", – підписала кадр знаменитість.

Вочевидь, Періс Гілтон неабияк закохана у свого обранця, адже у першу річницю стосунків вона присвятила коханому зворушливі слова у дописі.

З того моменту, як ти увійшов в моє життя, ти змінив його у всіх сенсах. Кожен день з тобою був благословенням. Ти показав мені, що таке справжнє кохання. В тобі я знайшла кохання всього мого життя, мою другу половинку, мого партнера і мого найкращого друга. Спасибі, що зробив мене найщасливішою дівчиною у світі! Кохаю тебе і кохатиму вічно,

– написала Гілтон.

12-мільйонній аудиторії Періс Гілтон дуже сподобався новий кадр, тож вони написали схвальні коментарі.

"Ви схожі на Барбі і Кена", "Дуже гарні", "Неймовірна пара", "Ви чудові", "Щастя вам", "Обожнюю вас", "Періс, у вас неймовірний бойфренд", "Будьте щасливими", – написали фанати в коментарях.