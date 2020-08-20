Американская светская львица Пэрис Хилтон уже год встречается с возлюбленным Картером Руемом. Во время прогулки на яхте звезда опубликовала романтический кадр со своим избранником.

Соответствующая фотография появилась на инстаграм-странице знаменитости. 39-летняя звезда в гидрокостюме поделилась с подписчиками страстным поцелуем с полуобнаженным возлюбленным.

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Долгое время звезда скрывала свои отношения, только в начале 2020 года стало известно, что наследница сети отелей встречается с американским бизнесменом и писателем Картером Руемом.

"Однажды ты поцелуешь кого-то и поймешь, что это губы, которые ты хочешь целовать всегда", – подписала кадр знаменитость.

Очевидно, Пэрис Хилтон изрядно влюблена в своего избранника, ведь в первую годовщину отношений она посвятила любимому трогательные слова в заметке.

С того момента, как ты вошел в мою жизнь, ты изменил ее во всех смыслах. Каждый день с тобой был благословением. Ты показал мне, что такое настоящая любовь. В тебе я нашла любовь всей моей жизни, мою вторую половинку, моего партнера и моего лучшего друга. Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой в мире! Люблю тебя и буду любить вечно,

– написала Хилтон.

12-миллионной аудитории Пэрис Хилтон очень понравился новый кадр, поэтому они написали лестные комментарии.

"Вы похожи на Барби и Кена", "Очень красивые", "Невероятная пара", "Вы замечательные", "Счастья вам", "Обожаю вас", "Пэрис, у вас невероятный бойфренд", "Будьте счастливы", – написали фанаты в комментариях.