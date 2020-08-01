Американская звезда и наследница сети отелей Пэрис Хилтон не скучает в условиях пандемии. Звезда продолжает выкладывать гламурные фото из своего имения и уже успела отпраздновать годовщину отношений с любимым Картером Реумом.

После разрыва отношений с женихом-актером Крисом Зилкой, у которого есть украинские корни, Пэрис Хилтон быстро нашла себе нового бойфренда. В начале 2020 года стало известно, что звезда закрутила роман с американским бизнесменом и писателем Картером Реумом. Пара впервые появилась вместе на вечеринке после Золотого глобуса 2020, сообщает 24 канал.

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Впрочем, яркая и эффектная Пэрис Хилтон в своем профиле в инстаграме дала подписчикам понять, что их отношения начались еще в июле прошлого года. На первом видеоролике женщина страстно целует своего избранника и посвящает ему трогательные слова в заметке.

"С юбилеем, любовь моя! С того момента, как ты вошел в мою жизнь, ты изменил ее во всех смыслах. Каждый день с тобой был благословением. Ты показал мне, что такое настоящая любовь. Спасибо за все невероятные воспоминания, поздние вечера смеха и утренние поцелуи. Спасибо за то, что заставил меня чувствовать себя в безопасности, держал мою руку в этой жизни и доказывал, что хорошие люди все еще существуют. В тебе я нашла любовь всей моей жизни, мою вторую половинку, моего партнера и моего лучшего друга. Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой в мире! Я так взволнована нашим будущим вместе! Я люблю тебя и буду любить вечно!" – написала Пэрис Хилтон.

В других видео Пэрис поделилась не менее приятными словами для своеего возлюбленного, а также показала кадры их романа. Добавим, что видеоролики в целом посмотрели уже около 4 миллионов раз, а в комментариях подписчики оставили тысячи теплых слов поздравлений.

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