Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин недавно сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Николе Пельц. Пока пара готовится к предстоящей свадьбе, парень решил показать поклонникам романтический момент, когда решился признаться избраннице в любви.

О помолвке Бруклина и Николы СМИ начали писать 11 июля. Тогда эта новость быстро разлетелась по сети и вызвала активные обсуждения. Теперь на личной странице в инстаграме Бекхэм опубликовал серию чувственных фото, где показал романтический вечер, в который сделал любимой предложение.

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21-летний Бруклин решил соединить свою жизнь с 25-летней дочерью миллиардера Николой Пельц. Влюбленные находятся в отношениях чуть меньше года. Семья парня подтвердила эту информацию и поздравила будущих супругов.

Наконец парень решил поделиться с поклонниками чрезвычайно важным моментом и опубликовал в сети фотографии с помолвки. На них видно волнение и искренние чувства пары. Бруклин не только показал объятия и поцелуи с будущей женой, но и то, как просил ее руки у отца Нельсона Пельца.

Я не могу представить свою жизнь без тебя, детка. Ты заставляешь меня чувствовать себя особенным и постоянно смеяться. Я всегда буду заботиться о тебе и всегда буду твоей опорой,

– написал в публикации Бекхэм.

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Его избранница уже успела прокомментировать нежное сообщение, оставив слова: "Я так влюблена в тебя, что мое сердце сейчас взорвется".