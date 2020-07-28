Син зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін нещодавно зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Ніколі Пельц. Поки пара готується до майбутнього весілля, хлопець вирішив показати прихильникам романтичний момент, коли наважився освідчитися обраниці.

Про заручини Брукліна та Ніколи ЗМІ почали писати 11 липня. Тоді ця новина швидко розлетілася мережею та викликала активні обговорення. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі Бекхем опублікував серію чуттєвих фото, де показав романтичний вечір, у який освідчився коханій.

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21-річний Бруклін вирішив поєднати своє життя із 25-річною донькою мільярдера Ніколою Пельц. Закохані перебувають у стосунках трохи менше року. Сім'я хлопця підтвердила цю інформацію та привітала майбутнє подружжя.

Нарешті хлопець вирішив поділитися з прихильникам надзвичайно важливим моментом та опублікував в мережі світлини із заручин. На них видно хвилювання та щирі почуття пари. Бруклін не лише показав обійми та поцілунки з майбутньою дружиною, а й те, як просив її руки у батька Нельсона Пельца.

Я не можу уявити своє життя без тебе, дитинко. Ти змушуєш мене почуватися особливим і постійно сміятися. Я завжди буду піклуватися про тебе і завжди буду твоєю опорою,

– написав у публікації Бекхем.

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Його обраниця вже встигла прокоментувати ніжний допис, залишивши слова: "Я так закохана в тебе, що моє серце зараз вибухне".