Американська зірка та спадкоємиця мережі готелів Періс Гілтон не сумує в умовах пандемії. Зірка продовжує викладати гламурні фото зі свого маєтку та вже встигла відсвяткувати річницю стосунків з коханим Картером Руемом.

Після розриву стосунків з нареченим-актором Крісом Зілкою, у якого є українське коріння, Періс Гілтон швидко знайшла собі нового бойфренда. На початку 2020 року стало відомо, що зірка закрутила роман з американським бізнесменом та письменником Картером Руемом. Пара вперше з'явилась разом на на вечірці після Золотого глобуса 2020, повідомляє 24 канал.

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Втім, яскрава та ефектна Періс Гілтон у своєму профілі в інстаграмі дала підписникам зрозуміти, що їхні стосунки розпочались ще у липні минулого року. На першому відеоролику жінка пристрасно цілує свого обранця та присвячує йому зворушливі слова у дописі.

"З ювілеєм, кохання моє! З того моменту, як ти увійшов в моє життя, ти змінив його у всіх сенсаї. Кожен день з тобою був благословенням. Ти показав мені, що таке справжнє кохання. Спасибі за всі неймовірні спогади, пізні вечори сміху і ранкові поцілунки. Спасибі за те, що змусив мене почуватися в безпеці, тримав мою руку в цьому житті і доводив, що хороші люди все ще існують. В тобі я знайшла кохання всього мого життя, мою другу половинку, мого партнера і мого найкращого друга. Спасибі, що зробив мене найщасливішою дівчиною в світі! Я така схвильована за наше майбутнє разом! Я кохаю тебе і кохатиму вічно!" – написала Періс Гілтон.

В інших відео Періс поділилась не менш приємними словами своєму коханому, а також показала кадри з їхнього роману. Додамо, що відеоролики загалом подивились вже близько 4 мільйонів разів, а в коментарях підписники залишили тисячі теплих слів привітань.

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