Шведський співак і телеведучий Монс Сельмерлев втратив другу дитину. У дружини переможця Євробачення-2015 вдруге за рік стався викидень. Подружжя вирішило не приховувати втрату й відверто оголосило про неї в мережі.

34-річний артист Монс Сельмерлев минулого року одружився з британською акторкою Сієрою Жансон. Разом подружжя виховує 2-річного сина Альберта й чекало на народження другого нащадка. Проте вагітна дружина співака втратила дитину, а трагедію оприлюднила в інстаграмі. Як з'ясувалось, пара пережила вже другий викидень за рік.

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Кілька днів 33-річна Сієра Жансон провела в одній з лікарень Швеції. Монс Сельмерлев, як і його кохана, не скупились на подяку лікарям, котрі допомогти парі пережити це страшне випробування. Акторка не стала розсекречувати, на якому місяці вагітності стався викидень, проте зазначила, що вдруге втратила дитину на пізньому терміні.

Минуло кілька жахливих днів. На жаль, ми втратили свою маленьку дитину. Це другий "тихий викидень", який ми пережили цього року,

– написала дружина переможця Євробачення-2015.

Вона також оголосила, що найближчим часом відмовиться від соціальних мереж і присвятить себе родині та лікуванню. Сієра Жансон прагне, щоб жінки, які втратили своїх крихіток, розуміли – вони не самотні, а майбутні мами ретельніше слідкували за своїм здоров'ям.

Монс Сельмерлев в інстаграм-профілі також зізнався про втрату. Він публічно зізнався дружині в коханні й наголосив на її мужності. "Немає більше +1, але я так вдячний за прекрасну родину, яку я вже маю, і знову вражений своєю сильною, сміливою дружиною, яка пережила так багато за останні дні. Я тебе люблю", – написав співак.