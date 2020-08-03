Шведский певец и телеведущий Монс Сельмерлев потерял второго ребенка. У жены победителя Евровидения-2015 второй раз за год произошел выкидыш. Супруги решили не скрывать потерю и откровенно объявило о ней в сети.

34-летний артист Монс Сельмерлев в прошлом году женился на британской актрисе Сиере Жансоне. Вместе супруги воспитывают 2-летнего сына Альберта и ждали рождения второго ребенка. Однако беременная жена певца потеряла ребенка, а трагедию обнародовала в инстаграме. Как выяснилось, пара пережила уже второй выкидыш за год.

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Несколько дней 33-летняя Сиера Жансон провела в одной из больниц Швеции. Монс Сельмерлев, как и его любимая, не скупились на благодарность врачам, которые помогли паре пережить это страшное испытание. Актриса не стала рассекречивать, на каком месяце беременности произошел выкидыш, однако отметила, что во второй раз потеряла ребенка на позднем сроке.

Прошло несколько ужасных дней. К сожалению, мы потеряли своего маленького ребенка. Это второй "тихий выкидыш", который мы пережили в этом году,

– написала жена победителя Евровидения-2015.

Она также объявила, что в ближайшее время откажется от социальных сетей и посвятит себя семье и лечению. Сиера Жансон стремится, чтобы женщины, которые потеряли своих малюток, понимали – они не одиноки, а будущие мамы тщательнее следили за своим здоровьем.

Монс Сельмерлев в инстаграм-профиле также признался о потере. Он публично признался жене в любви и отметил ее мужество. "Нет больше +1, но я так благодарен за прекрасную семью, которую у меня уже есть, и опять поражен своей сильной, смелой женой, которая пережила так много за последние дни. Я тебя люблю", – написал певец.