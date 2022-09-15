Б'юті-блогерка під ніком @georgiabarratt поділилася з підписниками мейкап-лайфхаком, який допоможе неймовірно виглядати на фото на паспорт та створити симетрію.

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Блогерка запропонувала фанатам створити ідеальний макіяж для світлин на документи. Він не тільки допомагає виглядати яскраво на світлині, але і приховати нерівності та асиметрію обличчя, яка присутня в кожного.

Відео дівчини спричинило справжній фурор в соцмережі – тисячі користувальниць тіктоку роблять "паспортний макіяж" та тестують його дієвість.

Головним секретом "паспортного макіяжу" є контуринг бронзером та нанесення щільної тональної основи. Ці засоби візуально підтягують шкіру обличчя.

Крім того, "паспортний макіяж" передбачає підвищення лінії брів, що візуально видовжує обличчя.