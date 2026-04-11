Великдень в Україні завжди був оповитий безліччю традицій, але одна з них точно сподобається тим, хто любить ходити в гості, пише сайт "Українські традиції".

Не пропустіть Не тільки м'ясо: що суворо заборонено їсти в Страсну п'ятницю 2026

Що буде, якщо з'їсти 12 пасок?

Згідно з давнім народним повір'ям, існує особливий ритуал для незаміжніх дівчат, які прагнуть якнайшвидше зустріти свою долю та вийти заміж. Вважається, що молода жінка обов'язково має скуштувати дванадцять різних пасок від дванадцяти різних господинь.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Що цікаво, це число обрали не просто так. Річ у тім, що воно символізує повний річний цикл та дванадцять апостолів Ісуса Христа. Наші предки вірили, що такий звичай допомагає дівчині зібрати позитивну енергію з різних домівок, що зрештою притягне до неї судженого. Водночас зовсім не обов'язково їсти кожну паску цілком, бо таку кількість випічки не подужає навіть найзатятіший ласун. Достатньо лише відламати невеликий шматочок у кожній хаті, де вас пригощають.

Великодні паски / Фото Freepik

До речі, в інтерв'ю 24 Каналу священник храму святих Кирила і Методія у Львові, отець Михайло Квасюк розповів, що паска – один з найважливіших великодніх атрибутів, який варто покласти у святковий кошик. До того ж разом з нею нерідко можна побачити інші продукти, від яких віряни відмовлялися протягом Великого посту. Зокрема, масло, сир, ковбасу та яйця.

Крім цього, така традиція має і цілком практичну користь, бо вона спонукає людей більше спілкуватися та ділитися святковою радістю з ближніми. Тож якщо ви ще не знайшли свою другу половинку, то цього Великодня не відмовляйтеся від частування в гостях.

Народні прикмети про паски