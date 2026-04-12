Звичайно, бажання мати гарний вигляд на святковій службі є цілком природним. Однак, що про це кажуть народні повір'я – розповів сайт ukr.media.

Чи можна стригти волосся у Великдень 2026?

У давнину наші предки до стрижки на великі релігійні свята завжди ставилися з великою обережністю. Вважалося, що у волоссі зосереджена вся життєва сила людини. Тому стрижку на Великдень вважали небезпечною, адже пращури боялися, що разом із волоссям можна випадково "відрізати" власне щастя або накликати на себе хвороби.

До того ж старші люди часто застерігали, що той, хто наважиться на стрижку саме у Великодню неділю, може втратити удачу або постати перед матеріальними труднощами. Існує також повір'я, що стрижка в такий світлий день може призвести до погіршення пам'яті або навіть до того, що волосся після цього почне рости дуже повільно та втратить свій блиск.

Що про це кажуть у церкві?