З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку з п'яти варіантів трендових зачісок, які легко повторити в домашніх умовах.

Ніжна зачіска з перекрученими пасмами

Щоб зробити її, спершу підготуй волосся – найкраще, якщо воно буде з легкими хвилями, адже так образ виглядатиме більш святково. Тоді відділіть по одній невеликій прядці з обох боків біля обличчя, заведіть їх назад і з'єднайте на потилиці маленькою резинкою. Далі зробіть невеликий отвір у волоссі над резинкою й протягніть хвостик через нього зверху вниз – це створить ефект делікатного перекруту. Злегка послабте пасма, щоб додати об'єму. Резинку можна заховати за допомогою декоративної заколки, наприклад із метеликом. А щоб додати образу легкості, витягніть тонкі передні пасма.

Ідею цієї зачіски на сторінці в тік-тоці поділилася б'юті блогерка Bailey Oster Mysse. Окрім цього, вона також показала й два інших варіанти зачісок: з хвостиком та косичками.

Гладка зачіска з прихованою фіксацією

Ця зачіска виглядає ніби з салону, але її легко повторити самостійно. Спочатку накрутіть волосся по довжині в м'які хвилі – це додасть текстури. Потім відділіть верхню частину волосся (від лоба до маківки) і тимчасово зафіксуйте її затискачем, невеликою заколкою або навіть легкою резинкою – так працювати буде зручніше. Частину, яка ближче до потилиці, акуратно зберіть назад, добре пригладьте й закріпіть резинками та лаком. Далі поверніть верхній шар волосся і накрийте ним зафіксовану частину. Завдяки цьому всі кріплення залишаються непомітними, а зачіска виглядає максимально акуратно – з гладкою верхівкою і локонами по довжині. За бажанням можна додати акцентні шпильки або залишити все мінімалістичним.

Розпущене волосся з милими косичками

Блогерка itslesliecatherine пропонує цю зачіску як ідеальний варіант для Дня святого Валентина, однак цей ніжний вигляд дозволяє легко адаптувати її й для інших святкових подій, зокрема Великодня.

Насамперед передні пасма приберіть за вуха й закріпіть ззаду за допомогою засобів для фіксації і тонких резинок. Спереду заплетіть дві тонкі косички, а решту волосся залишіть розпущеним або злегка підкрутіть для більш об'ємного ефекту. Швидко, просто і красиво.

Що робити, якщо часу майже немає?