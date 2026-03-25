Астрологи впевнені, що фази Місяця безпосередньо впливають на швидкість росту та здоров'я локонів. Про це йдеться на сайті Space Weather Live.

Фази Місяця у квітні 2026 року

Повня : 2 квітня.

: 2 квітня. Спадний Місяць : 3 – 16 квітня.

: 3 – 16 квітня. Молодик : 17 квітня.

: 17 квітня. Зростальний Місяць: 1 квітня та 18 – 30 квітня.

Коли стригти волосся у квітні 2026?

Якщо ви хочете швидко відростити волосся та зберегти його густоту, то обирайте період Зростального Місяця. У квітні це початок місяця – 1 квітня, а також тривалий період з 18 по 30 квітня. Стрижка в ці дні стимулює фолікули та робить волосся слухняним і блискучим.

Водночас для тих, хто наважився на кардинальні зміни або хоче спробувати складне фарбування, ідеальним моментом стане Повня – 2 квітня.

Втім, якщо ж ви носите коротку стрижку, чубчик або хочете, щоб форма зачіски зберігалася якомога довше, то плануйте похід у салон на Спадний Місяць (3 – 16 квітня). У цей час ріст волосся сповільнюється, але його коріння зміцнюється, що корисно для лікувальних процедур і масок.

До речі, однією з найтрендовіших стрижок 2026 року, за версією видання Vogue, став італійський боб. Ця зачіска відзначається своєю важкою, розкішною основою та прихованими шарами, які створюють об'єм. На відміну від класичного каре, італійський варіант не потребує ідеальної гладкості, адже його головна фішка полягає у рухливості та легкому хаосі, який виглядає елегантно навіть без використання стайлерів.

Коли не можна стригти волосся у квітні 2026 року?