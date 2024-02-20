Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою парфумів на весну 2024 для чоловіків та жінок. Знаходьте для себе найкращий запах, який найбільш вдало підкреслить вашу унікальність.
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Аромати на весну 2024 для жінок
Парфум GIVENCHY Eaudemoiselle de Givenchy Eau Florale чудово передає справжню жіночність та вишуканість. Він найкраще підходить на весняно-літній період та здатен привернути увагу чоловіків.
- Початкова нота: груша, рожевий перець.
- Нота серця: водяний жасмин, японська троянда.
- Кінцева нота: деревинні ноти, мускус.
Парфум Armani My Way Nectar про елегантність, яку вже багато років створює італійський дизайнер Джорджо Армані. У ньому поєднуються невимушеність та екстравагантність.
- Початкова нота: бергамот, груша, флердоранж.
- Нота серця: жасмин, листя фіалки, левінь, тубероза.
- Кінцева нота: бурбонська ваніль, білий мускус, кедр.
Парфум Chanel Chance Eau Fraiche створений у Франції, столиці найкращих ароматів. Він має ніжний квітковий запах, який ідеально поєднується з весняною порою року.
- Початкова нота: цитрусові ноти.
- Нота серця: водяний гіацинт, жасмин.
- Кінцева нота: амбра, білий мускус, ветівер, пачулі, тикове дерево.
Який аромат обрати на весну 2024 / Фото Pexels
Аромати на весну 2024 для чоловіків
Парфум David & Victoria Beckham Instinct прекрасно підкреслює чоловічу енергію та додає унікальності. Його можна використовувати щодня, адже аромат зовсім не набридає.
- Початкова нота: апельсин, баргамот, мандарин.
- Нота серця: кардамон, перець чилі.
- Кінцева нота: пачулі.
Парфум Chanel Bleu de Chanel про рішучих та незалежних чоловіків. Вони ідеально підходять для тих, хто любить свободу та наділений неймовірною впевненістю у собі.
- Початкова нота: ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус.
- Нота серця: грейпфрут, кедр, ламбданум, м'ята.
- Кінцева нота: імбир, ладан, пачулі, сандалове дерево.
Парфум Burberry Hero для сміливих чоловіків, які не бояться експериментів. Цей аромат – не про стереотипи, а про унікальність. А весна – ідеальний час, щоб користуватися новими можливостями.
- Початкова нота: бергамот.
- Нота серця: чорний перець, ялівець.
- Кінцева нота: кедр.