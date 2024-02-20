Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою парфумів на весну 2024 для чоловіків та жінок. Знаходьте для себе найкращий запах, який найбільш вдало підкреслить вашу унікальність.

До теми Найкращі парфуми на весну: 4 свіжі аромати, які підійдуть кожній жінці

Аромати на весну 2024 для жінок

Парфум GIVENCHY Eaudemoiselle de Givenchy Eau Florale чудово передає справжню жіночність та вишуканість. Він найкраще підходить на весняно-літній період та здатен привернути увагу чоловіків.

  • Початкова нота: груша, рожевий перець.
  • Нота серця: водяний жасмин, японська троянда.
  • Кінцева нота: деревинні ноти, мускус.

Парфум Armani My Way Nectar про елегантність, яку вже багато років створює італійський дизайнер Джорджо Армані. У ньому поєднуються невимушеність та екстравагантність.

  • Початкова нота: бергамот, груша, флердоранж.
  • Нота серця: жасмин, листя фіалки, левінь, тубероза.
  • Кінцева нота: бурбонська ваніль, білий мускус, кедр.

Парфум Chanel Chance Eau Fraiche створений у Франції, столиці найкращих ароматів. Він має ніжний квітковий запах, який ідеально поєднується з весняною порою року.

  • Початкова нота: цитрусові ноти.
  • Нота серця: водяний гіацинт, жасмин.
  • Кінцева нота: амбра, білий мускус, ветівер, пачулі, тикове дерево.

Найкращі парфуми на весну 2024Який аромат обрати на весну 2024 / Фото Pexels

Аромати на весну 2024 для чоловіків

Парфум David & Victoria Beckham Instinct прекрасно підкреслює чоловічу енергію та додає унікальності. Його можна використовувати щодня, адже аромат зовсім не набридає.

  • Початкова нота: апельсин, баргамот, мандарин.
  • Нота серця: кардамон, перець чилі.
  • Кінцева нота: пачулі.

Парфум Chanel Bleu de Chanel про рішучих та незалежних чоловіків. Вони ідеально підходять для тих, хто любить свободу та наділений неймовірною впевненістю у собі.

  • Початкова нота: ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус.
  • Нота серця: грейпфрут, кедр, ламбданум, м'ята.
  • Кінцева нота: імбир, ладан, пачулі, сандалове дерево.

Парфум Burberry Hero для сміливих чоловіків, які не бояться експериментів. Цей аромат – не про стереотипи, а про унікальність. А весна – ідеальний час, щоб користуватися новими можливостями.

  • Початкова нота: бергамот.
  • Нота серця: чорний перець, ялівець.
  • Кінцева нота: кедр.