Сьогодні LifeStyle 24 поділиться добіркою парфумів на весну 2024 для чоловіків та жінок. Знаходьте для себе найкращий запах, який найбільш вдало підкреслить вашу унікальність.

До теми Найкращі парфуми на весну: 4 свіжі аромати, які підійдуть кожній жінці

Аромати на весну 2024 для жінок

Парфум GIVENCHY Eaudemoiselle de Givenchy Eau Florale чудово передає справжню жіночність та вишуканість. Він найкраще підходить на весняно-літній період та здатен привернути увагу чоловіків.

Початкова нота : груша, рожевий перець.

: груша, рожевий перець. Нота серця : водяний жасмин, японська троянда.

: водяний жасмин, японська троянда. Кінцева нота: деревинні ноти, мускус.

Парфум Armani My Way Nectar про елегантність, яку вже багато років створює італійський дизайнер Джорджо Армані. У ньому поєднуються невимушеність та екстравагантність.

Початкова нота : бергамот, груша, флердоранж.

: бергамот, груша, флердоранж. Нота серця: жасмин, листя фіалки, левінь, тубероза.

жасмин, листя фіалки, левінь, тубероза. Кінцева нота: бурбонська ваніль, білий мускус, кедр.

Парфум Chanel Chance Eau Fraiche створений у Франції, столиці найкращих ароматів. Він має ніжний квітковий запах, який ідеально поєднується з весняною порою року.

Початкова нота : цитрусові ноти.

: цитрусові ноти. Нота серця : водяний гіацинт, жасмин.

: водяний гіацинт, жасмин. Кінцева нота: амбра, білий мускус, ветівер, пачулі, тикове дерево.

Який аромат обрати на весну 2024 / Фото Pexels

Аромати на весну 2024 для чоловіків

Парфум David & Victoria Beckham Instinct прекрасно підкреслює чоловічу енергію та додає унікальності. Його можна використовувати щодня, адже аромат зовсім не набридає.

Початкова нота : апельсин, баргамот, мандарин.

: апельсин, баргамот, мандарин. Нота серця : кардамон, перець чилі.

: кардамон, перець чилі. Кінцева нота: пачулі.

Парфум Chanel Bleu de Chanel про рішучих та незалежних чоловіків. Вони ідеально підходять для тих, хто любить свободу та наділений неймовірною впевненістю у собі.

Початкова нота : ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус.

: ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус. Нота серця : грейпфрут, кедр, ламбданум, м'ята.

: грейпфрут, кедр, ламбданум, м'ята. Кінцева нота: імбир, ладан, пачулі, сандалове дерево.

Парфум Burberry Hero для сміливих чоловіків, які не бояться експериментів. Цей аромат – не про стереотипи, а про унікальність. А весна – ідеальний час, щоб користуватися новими можливостями.