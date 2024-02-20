Сегодня LifeStyle 24 поделится подборкой духов на весну 2024 для мужчин и женщин. Находите для себя лучший запах, который наиболее удачно подчеркнет вашу уникальность.
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Ароматы на весну 2024 для женщин
Парфюм GIVENCHY Eaudemoiselle de Givenchy Eau Florale прекрасно передает настоящую женственность и изысканность. Он лучше всего подходит на весенне-летний период и способен привлечь внимание мужчин.
- Начальная нота: груша, розовый перец.
- Нота сердца: водяной жасмин, японская роза.
- Конечная нота: древесные ноты, мускус.
Парфюм Armani My Way Nectar об элегантности, которую уже много лет создает итальянский дизайнер Джорджо Армани. В нем сочетаются непринужденность и экстравагантность.
- Начальная нота: бергамот, груша, флердоранж.
- Нота сердца: жасмин, листья фиалки, левинь, тубероза.
- Конечная нота: бурбонская ваниль, белый мускус, кедр.
Парфюм Chanel Chance Eau Fraiche создан во Франции, столице лучших ароматов. Он имеет нежный цветочный запах, который идеально сочетается с весенним временем года.
- Начальная нота: цитрусовые ноты.
- Нота сердца: водяной гиацинт, жасмин.
- Конечная нота: амбра, белый мускус, ветивер, пачули, тиковое дерево.
Какой аромат выбрать на весну 2024 / Фото Pexels
Ароматы на весну 2024 для мужчин
Парфюм David & Victoria Beckham Instinct прекрасно подчеркивает мужскую энергию и добавляет уникальности. Его можно использовать ежедневно, ведь аромат совсем не надоедает.
- Начальная нота: апельсин, баргамот, мандарин.
- Нота сердца: кардамон, перец чили.
- Конечная нота: пачули.
Парфюм Chanel Bleu de Chanel о решительных и независимых мужчинах. Они идеально подходят для тех, кто любит свободу и наделен невероятной уверенностью в себе.
- Начальная нота: ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус.
- Нота сердца: грейпфрут, кедр, ламбданум, мята.
- Конечная нота: имбирь, ладан, пачули, сандаловое дерево.
Парфюм Burberry Hero для смелых мужчин, которые не боятся экспериментов. Этот аромат – не про стереотипы, а про уникальность. А весна – идеальное время, чтобы пользоваться новыми возможностями.
- Начальная нота: бергамот.
- Нота сердца: черный перец, можжевельник.
- Конечная нота: кедр.