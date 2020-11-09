В Україні тривають зйомки 2 сезону серіалу "Папік". Головними акторами стрічки є Дар'я Петрожицька і Стас Боклан. У перерві між зйомками зірки вирішили зробити ефектне осіннє фото, яке миттєво поширилось у мережі.

Нове фото зі зйомок "Папіка"

Знімком поділилась Дар'я Петрожицька в інстаграмі. Перед камерою українська актриса позувала у джинсах, худі і трендовому пальті з яскравим принтом. Образ вона доповнила взуттям без підборів, що виглядало дуже ефектно в кадрі.

Дивіться також Дар'я Петрожицька показала осінні фото зі зйомок серіалу "Папік 2"

Компанію Дар'ї Петрожицькій склав її колега по серіалу "Папік" Станіслав Боклан. Актор залюбки перевтілився у свого персонажа, відростивши вуса та примірявши стильне осіннє пальто. Позували зірки "Папіка" під аркою, яку, ймовірно, глядачі зможуть побачити у нових серіях стрічки.

Відомо також, що автором світлини була фотограф Ксенія Твердохліб. Саме вона робить ефектні бекстейджі до зйомок українських фільмів і серіалів. У блозі Ксенія поділилась ще одним новим знімком Дар'ї Петрожицької. На ньому видно, як актриса виходить з трейлера, вбрана у халат.

Що відомо про 2 сезон "Папіка"

Зйомки нових епізодів "Папіка" розпочались ще у серпні 2020 року. Режисер Андрій Яковлєв тоді заявив, що 2 сезон буде не менш цікавим та сповненим гумору. Не приховували свого захвату і зірки серіалу – Дар'я Петрожицька і Стас Боклан.

"Не буду приховувати, я, як і багато глядачів, дуже чекала продовження цієї історії. Але режисер Андрій Яковлєв навіть нам, акторам, теж не розкриває всієї інтриги другого сезону. Поки можу розповісти, що у продовженні глядачі побачать сім'ю моєї героїні і дізнаються нарешті, чому вона стала такою", – поділилась Дар'я Петрожицька.

За сюжетом, Олександр Меркулов відбуде термін ув'язнення та вийде на волю. Чоловік намагатиметься налагодити своє життя, повернувшись на роботу в театр. Але й про свою знайому Лізу він не забуде: з дівчиною Папік потраплятиме в нові пригоди, які зможуть розсмішити всіх глядачів.

Об'єднання головних героїв відбудеться у непростий для обидвох час. Так, Меркулов тільки повертатиме своє колишнє життя, а Ліза намагатиметься пережити драму в стосунках з Ельдаром. Коли серіал "Папік 2" вийде на екрани, поки невідомо.