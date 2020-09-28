Українська актриса Дар'я Петрожицька поборола коронавірус. Наразі дівчина повернулась не тільки на паркет "Танців з зірками 2020", але й до зйомок гумористичного серіалу "Папік 2".

Перші фото зі знімального майданчика Дар'я Петрожицька показала в інстаграмі. Актриса ніжно сперлась на плече своєї колеги та зізналась, що трішки втомилась. А все тому, що у перервах між зйомками Дар'я Петрожицька активно готується до виходів на паркет "Танців з зірками 2020".

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"Людині потрібна людина. А мені – ще й підтримка і обійми. Просто трішки втомилась", – написала Дар'я Петрожицька.

Водночас представники серіалу "Папік 2" вже поділились першими кадрами з нового сезону стрічки. На відео, відзнятому після одужання Дар'ї Петрожицької, актриса зіграла свого персонажа Лізу, яка оговтується після похмілля. Разом із Папіком красуня вирушає в його рідне місто.

Що відомо про серіал "Папік 2"

Режисер Андрій Яковлєв ще у серпні 2020 року розпочав зйомки 2 сезону серіалу "Папік". За сюжетом, Олександр Меркулов вийде на волю після ув'язнення. Папік буде намагатись налагодити своє життя та повернеться на роботу в театр. Та і про свою знайому Лізу він не забуде. Дівчина вже добилась перших успіхів у музичній кар'єрі, однак переживає особисту драму через стосунки з Ельдаром. Головні герої знов об'єднаються, щоб пройти складний етап життя. І тут на Папіка і Лізу чекатимуть чимало кумедних ситуацій.

Наразі невідомо, коли серіал вийде на екран. Водночас з перших кадрів видно, що головні ролі отримали актори 1 сезону – Стас Боклан і Дар'я Петрожицька.