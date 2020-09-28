Украинская актриса Дарья Петрожицкая поборола коронавирус. Сейчас девушка вернулась не только на паркет "Танцев со звездами 2020", но и к съемкам юмористического сериала "Папик 2".

Первые фото со съемочной площадки Дарья Петрожицкая показала в Инстаграме. Актриса нежно оперлась на плечо своей коллеги и призналась, что немного устала. А все потому, что в перерывах между съемками Дарья Петрожицкая активно готовится к выходам на паркет "Танцев со звездами 2020".

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"Человеку нужен человек. А мне – еще и поддержка и объятия. Просто немножко устала", - написала Дарья Петрожицкая.

В то же время представители сериала "Папик 2" уже поделились первыми кадрами нового сезона ленты. На видео, отснятом после выздоровления Дарьи Петрожицкой, актриса сыграла своего персонажа Лизу, которая приходит в себя после похмелья. Вместе с папиком красавица отправляется в его родной город.

Что известно о сериале "Папик 2"

Режиссер Андрей Яковлев еще в августе 2020 года начал съемки 2 сезона сериала "Папик". По сюжету, Александр Меркулов выйдет на свободу после заключения. Папик будет пытаться наладить свою жизнь и вернется на работу в театр. Да и про свою знакомую Лизу он не забудет. Девушка уже добилась первых успехов в музыкальной карьере, однако переживает личную драму из-за отношений с Эльдаром. Главные герои вновь объединятся, чтобы пройти сложный этап жизни. И здесь папика и Лизу будут ждать немало забавных ситуаций.

Пока неизвестно, когда сериал выйдет на экран. В то же время с первых кадров видно, что главные роли получили актеры 1 сезона – Стас Боклан и Дарья Петрожицкая.