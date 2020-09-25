Влад Яма снялся в комедии "Нереальный КОПец": первый трейлер фильма
В Украине анонсировали выход новой полицейской комедии "Нереальный КОПец". Фильм привлек внимание киноманов не только курьезным сюжетом, но и актерским составом. Так, одну из главных ролей исполнил хореограф Влад Яма.
Авторы проекта не скрывали, что лента "Нереальный КОПец" станет одной из ожидаемых зимних премьер. Презентацию комедии запланировали на 1 января 2021 года. А пока до премьеры остается несколько месяцев, в ютубе опубликовали первый трейлер.
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По сюжету, президент в новом обращении заявляет, что все дети чиновников должны вернуться в Украину, где продолжат обучение или пойдут на работу. Руководитель полиции Петр Бурундяк вынужден выполнить указание и вернуть своего сына Василия из Америки. Но где найти работу для лентяя, который только и умеет, что тратить деньги своего отца. Чтобы держать ситуацию под контролем, главный герой устраивает сына в местное отделение полиции в Одессе. С этого и начинаются курьезные происшествия, ведь строгий лейтенант Громов заставит парня стать настоящим полицейским.
Он даже не умеет держать правильно пистолет, не знает, что такое работа и так далее. И здесь будут забавные ситуации,
– прокомментировал свою роль Дмитрий Ступка.
Привлек внимание и актерский состав фильма "Нереальный КОПец". Главные роли в комедии получили как знаменитые представители киноиндустрии, так и их коллеги из шоу-бизнеса. В частности, звездами фильма стали:
- Станислав Боклан
- Дмитрий Ступка
- Богдан Юсипчук
- Анна Саливанчук
- Полина Логунова
- Влад Яма
- Жанна Березовская
- Андрей Осипов и другие.
Смотрите трейлер к фильму "Нереальный КОПец": видео