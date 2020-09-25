В Україні анонсували вихід нової поліцейської комедії "Нереальний КОПець". Фільм привернув увагу кіноманів не тільки курйозним сюжетом, але й акторським складом. Так, одну з головних ролей виконав хореограф Влад Яма.

Автори проєкту не приховували, що стрічка "Нереальний КОПець" стане однією з очікуваних зимових прем'єр. Презентацію комедії запланували на 1 січня 2021 року. А поки до прем'єри залишається кілька місяців, у ютубі опублікували перший трейлер.

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За сюжетом, президент у новому зверненні заявляє, що всі діти чиновників повинні повернутись в Україну, де продовжать навчання або ж підуть на роботу. Керівник поліції Петро Бурундяк змушений виконати вказівку та повернути свого сина Василя з Америки. Та де знайти роботу для ледаря, який тільки й вміє, що витрачати гроші свого батька. Щоб тримати ситуацію під контролем, головний герой влаштовує нащадка до місцевого відділення поліції в Одесі. З цього і починаються курйозні пригоди, адже суворий лейтенант Громов змусить хлопця стати справжнім поліцейським.

Він навіть не вміє тримати правильно пістолет, не знає, що таке робота і так далі. І тут будуть кумедні ситуації,

– прокоментував свою роль Дмитро Ступка.

Привернув увагу і акторський склад фільму "Нереальний КОПець". Головні ролі у комедії отримали як знамениті представники кіноіндустрії, так і їхні колеги з шоу-бізнесу. Зокрема, зірками фільму стали:

Станіслав Боклан

Дмитро Ступка

Богдан Юсипчук

Анна Саліванчук

Поліна Логунова

Влад Яма

Жанна Березовська

Андрій Осіповта інші.

Дивіться трейлер до фільму "Нереальний КОПець": відео