В Украине продолжаются съемки 2 сезона сериала "Папик". Главными актерами ленты являются Дарья Петрожицкая и Стас Боклан. В перерыве между съемками звезды решили сделать эффектное осеннее фото, которое мгновенно распространилось в сети.

Новое фото со съемок "Папика"

Снимком поделилась Дарья Петрожицкая в инстаграме. Перед камерой украинская актриса позировала в джинсах, худи и трендовом пальто с ярким принтом. Образ она дополнила обувью без каблука, что выглядело очень эффектно в кадре.

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Компанию Дарьи Петрожицкой составил ее коллега по сериалу "Папик" Станислав Боклан. Актер охотно перевоплотился в своего персонажа, отрастив усы и примерив стильное осеннее пальто. Позировали звезды "Папика" под аркой, которую, вероятно, зрители смогут увидеть в новых сериях ленты.

Известно также, что автором фотографии была фотограф Ксения Твердохлиб. Именно она делает эффектные бэкстейджи к съемкам украинских фильмов и сериалов. В блоге Ксения поделилась еще одним новым снимком Дарьи Петрожицкой. На нем видно, как актриса выходит из трейлера, одетая в халат.

Что известно о 2 сезоне "Папика"

Съемки новых эпизодов "Папика" начались еще в августе 2020 года. Режиссер Андрей Яковлев тогда заявил, что 2 сезон будет не менее интересным и полным юмора. Не скрывали своего восторга и звезды сериала – Дарья Петрожицкая и Стас Боклан.

"Не буду скрывать, я, как и многие зрители, очень ждала продолжения этой истории. Но режиссер Андрей Яковлев даже нам, актерам, тоже не раскрывает всей интриги второго сезона. Пока могу рассказать, что в продолжении зрители увидят семью моей героини и узнают наконец, почему она стала такой", – поделилась Дарья Петрожицкая.

По сюжету, Александр Меркулов отбудет срок заключения и выйдет на свободу. Мужчина пытается наладить свою жизнь, вернувшись на работу в театр. Но и о своей знакомой Лизе он не забудет: с девушкой Папик будет попадать в новые приключения, которые смогут рассмешить всех зрителей.

Объединение главных героев состоится в непростое для обоих время. Так, Меркулов будет только возвращать свою прежнюю жизнь, а Лиза пытается пережить драму в отношениях с Эльдаром. Когда сериал "Папик 2" выйдет на экраны, пока неизвестно.