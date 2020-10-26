Вчора, 25 жовтня, відбувся новий випуск шоу "Танці з зірками". На ньому Леся Нікітюк, зіркова випускниця минулих сезонів, повернулась на паркет та станцювала разом з Ольгою Фреймут. Оля розповіла про партнерку після тренувань.

Дев'ятий ефір легендарного шоу "Танці з зірками" був присвячений "вечору тріо". Це означає, що до пар приєдналися по одному зірковому випускнику попередніх сезонів танцювального проєкту. Разом з Ольгою Фреймут та Іллею Падзиною вирішила танцювати українська телеведуча Леся Нікітюк. Раніше сама Леся висловлювалась про свою партнерку і сказала, що за нею цікаво спостерігати.

До слова Леся Нікітюк показала стильний образ та розповіла, чому танцюватиме з Ольгою Фреймут

Натомість згодом Ольга Фреймут також вирішила розповісти про своє враження від зіркової колеги. Про це вона написала допис в інстаграмі та опублікувала спільне фото.

Ольга зізналась, що Леся – цілковитий антонім її самої. Тому що вона голосно сміється, жартує так, як це роблять чоловіки та тепер стала ведучою шоу "Хто зверху". А раніше на її місці разом з Сергієм Притулою працювала й Фреймут.

Висока (у неї ноги закінчуються там, де моє тіло). Голосно сміється. Жартує на рівні з чоловіками. Вона, зрештою, теперішня мого колишнього... колеги. Але – це дівчина, з якою хочеться дружити. Народна амбасадорка, яка надихає, оживляє, з якою надійно. І так, я рада, що життя нас познайомило,

– написала Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут та Леся Нікітюк / Instagram / @freimutolia

Образ Ольги Фреймут та Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк позувала в неоново-жовтій сорочці та мініспідниці з лінійним чорним принтом. Вона доповнила образ чорними колготами, які підкреслили її довгі стрункі ноги. Леся зробила нюдовий макіяж з акцентом на губах.

Натомість Ольга Фреймут одягнула чорну шкіряну сукню з квітковим принтом та помаранчевим тонким поясом. Образ вдало доповнювало чорне пальто. Обидві знаменитості завершили аутфіт чорними черевичками та залишили волосся розпущеним.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут, Іллі Падзіни і Лесі Нікітюк