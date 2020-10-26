Вчера, 25 октября, состоялся новый выпуск шоу "Танцы со звездами". В нем Леся Никитюк, звездная выпускница прошлых сезонов, вернулась на паркет и станцевала вместе с Ольгой Фреймут. Оля рассказала о партнерше после тренировок.

Девятый эфир легендарного шоу "Танцы со звездами" был посвящен "вечеру трио". Это означает, что к парам присоединились по одному звездному выпускнику предыдущих сезонов танцевального проекта. Вместе с Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной решила танцевать украинская телеведущая Леся Никитюк. Ранее сама Леся высказывалась о своей партнерше и сказала, что за ней интересно наблюдать.

К слову Леся Никитюк показала стильный образ и рассказала, почему будет танцевать с Ольгой Фреймут

Зато впоследствии Ольга Фреймут также решила рассказать о своем впечатлении от звездной коллеги. Об этом она написала сообщение в инстаграме и опубликовала совместное фото.

Ольга призналась, что Леся – полнейший антоним ее самой. Потому что она громко смеется, шутит так, как это делают мужчины, и теперь стала ведущей шоу "Кто сверху". А раньше на ее месте вместе с Сергеем Притулой работала и Фреймут.

Высокая (у нее ноги заканчиваются там, где мое тело). Громко смеется. Шутит наравне с мужчинами. Она, в конце концов, теперешняя моего бывшего... коллеги. Но это девушка, с которой хочется дружить. Народная амбассадорка, которая вдохновляет, оживляет, с которой надежно. И да, я рада, что жизнь нас познакомила,

– написала Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут и Леся Никитюк / Instagram / @freimutolia

Образ Ольги Фреймут и Леси Никитюк

Леся Никитюк позировала в неоново-желтой рубашке и мини-юбке с линейным черным принтом. Она дополнила образ черными колготами, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги. Леся сделала нюдовый макияж с акцентом на губы.

Зато Ольга Фреймут надела черное кожаное платье с цветочным принтом и оранжевым тонким поясом. Образ удачно дополняло черное пальто. Обе знаменитости завершили аутфит черными ботинками и оставили волосы распущенными.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Ольги Фреймут, Ильи Падзины и Леси Никитюк