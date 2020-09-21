День осіннього рівнодення у 2020 році припадає на 22 вересня. В цю добу тривалість дня і ночі однакові. Читайте про звичаї та традиції цього дня – далі в матеріалі.

День осіннього рівнодення 2020 означає, що літо, на жаль, закінчилося, і зима починає набирати силу. Крім того, це значна астрономічна подія. У період осіннього рівнодення день і ніч стають рівними за тривалістю.

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Традиції осіннього рівнодення

В давнину в день осіннього рівнодення проводили свято врожаю і гуляння, тим самим дякували природі за дари перед холодною зимою. Раніше вірили, що в цей день вода до світанку володіє особливими якостями і жінка, яка вмиється до світанку цією водою, до старості буде красунею. А якщо облити водою дитину на порозі оселі, то вона буде здоровою весь рік.



Традиції осіннього рівнодення

Цікавим обрядом очищення було спалювання старих непотрібних речей, оскільки люди вірили, що разом з ними згорять нещастя попереднього року.

Донині вважається, що день рівнодення – це найкращий час для підбиття підсумків. Сучасні шанувальники свята в цей день вірять у необхідність вітати схід і захід, починати в цей день нове і позбавлятися від старого.

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Осіннє рівнодення: прикмети

У день осіннього рівнодення починається друга половина бабиного літа і, за народними прикметами, яка погода буде в цей день, такою буде й осінь.

У цей період стежили за врожаєм горобини – якщо він багатий, то осінь буде дощовою, а зима – холодною.



Осіннє рівнодення: прикмети

Якщо на горобині і березі з'явилося жовте листя, то зима почнеться з ранніх заморозків і буде холодною.

Багатий урожай жолудів обіцяє багато снігу на Різдво.

Тепла і суха погода в цей день обіцяє м'яку зиму.

Якщо в день осіннього рівнодення відлітають журавлі та інші птахи – чекайте суворої зими.

Якщо у вересні спостерігаються грози, то осінь буде теплою.

Осіннє рівнодення: що треба зробити цього дня

Подякуйте за все хороше, що у вас було в цьому році, за те, чого ви зуміли досягти, за всі позитивні моменти і радості, які надавали вам впевненості і сил для руху вперед. Навіть якщо вам довелося зіткнутися з труднощами, труднощі – цінний досвід, без якого неможливо побудувати світле майбутнє. Подякуйте всім, хто надавав допомогу, підтримував порадою, теплими словами. А тих, хто заподіяв вам біль – пробачте і відпустіть, а разом з ними відпустіть всі свої образи.

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Осіннє рівнодення: що треба зробити цього дня

Спечіть пиріг благополуччя. Для того, щоб наступний рік був багатим на врожай, приніс вам багато радості, любов і здоров'я у день осіннього рівнодення – спечіть пиріг. Це буде символізувати ваш достаток, благополуччя, любов і сімейне життя. Пиріг з капустою – символ грошової удачі, стабільних доходів в наступному році, пиріг з м'ясом символізуватиме успіх в кар'єрі, вдале рішення ділових питань, а пиріг з ягодами – сімейне благополуччя.

Залучайте любов. На осіннє рівнодення здійснюють ритуал, який допоможе в майбутньому році знайти любов. Ритуал полягає у створенні пари. Це означає, що якщо у вас є якийсь особистий предмет, потрібно придбати йому пару, тобто предмет для свого майбутнього обранця. Це може бути ще одна подушка, зубна щітка, рушник тощо.

Залучайте багатство. Щоб залучити багатство у своє життя, треба приготувати страву з нового врожаю. Вважалося, що якщо вона буде у формі кола, то ефект посилиться. Астрологи також тричі рекомендують перерахувати свої гроші, а потім записати в блокнот суму, яку хотілося б отримати.

Приділіть час собі. Астрологи радять у період осіннього рівнодення – приділити час собі та провести його на самоті. Спробуйте помедитувати, подумати над своїм життям та привести свої думки до порядку.

Позбудьтеся від негативу. На осіннє рівнодення треба залишити позаду все погане. Запишіть все погане на аркуші, а потім спаліть його. Сюди можна віднести нещасливе кохання, токсичні стосунки, проблеми на роботі, сварки з друзями, невдачі, борги, заздрість або ревнощі. Дозвольте життю подарувати вам щось нове.