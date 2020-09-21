День осеннего равноденствия в 2020 году приходится на 22 сентября. В это время длительность дня и ночи одинаковы. Читайте об обычаях и традициях этого дня – далее в материале.

День осеннего равноденствия 2020 означает, что лето, увы, закончилось, и зима начинает набирать силу. Кроме того, это значительное астрономическое событие. В период осеннего равноденствия день и ночь становятся равными по продолжительности.

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Традиции осеннего равноденствия

В древности в день осеннего равноденствия проводили праздник урожая и гуляния, тем самым благодарили природу за дары перед холодной зимой. Раньше верили, что в этот день вода до рассвета обладает особыми качествами и женщина, которая умоется до рассвета этой водой до старости будет красавицей. А если облить водой ребенка на пороге дома, то он будет здоровым весь год.



Традиции осеннего равноденствия

Интересным обрядом очищения было сжигание старых ненужных вещей, так как люди верили, вместе с ними сгорят несчастья предыдущего года.

По сей день считается, что день равноденствия – это лучшее время для подведения итогов. Современные поклонники праздника в этот день верят в необходимость приветствовать восток и запад, начинать в этот день новое и избавляться от старого.

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Осеннее равноденствие: приметы

В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета и, по народным приметам, какая погода будет в этот день, такой будет и осень.

В этот период следили за урожаем рябины – если он богатый, то осень будет дождливой, а зима – холодной.



Осеннее равноденствие: приметы

Если на рябине и березе появилось желтое листья, то зима начнется с ранних заморозков и будет холодной.

Богатый урожай желудей обещает много снега на Рождество.

Теплая и сухая погода в этот день обещает мягкую зиму.

Если в день осеннего равноденствия улетают журавли и другие птицы – ждите суровой зимы.

Если в сентябре наблюдаются грозы, то осень будет теплой.

Осеннее равноденствие: что надо сделать в этот день

Поблагодарите за все хорошее, что у вас было в этом году, за то, чего вы сумели достичь, за все положительные моменты и радости, которые придавали вам уверенности и сил для движения вперед. Даже если вам пришлось столкнуться с трудностями, трудности – ценный опыт, без которого невозможно построить светлое будущее. Поблагодарите всех, кто оказывал помощь, поддерживал советом, теплыми словами. А тех, кто причинил вам боль простите и отпустите, а вместе с ними отпустите все свои обиды.

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Осеннее равноденствие: что надо сделать в этот день

Испеките пирог благополучия. Для того, чтобы следующий год был богатым на урожай, принес вам много радости, любви и здоровья в день осеннего равноденствия – испеките пирог. Это будет символизировать ваш достаток, благополучие, любовь и семейную жизнь. Пирог с капустой – символ денежной удачи, стабильных доходов в следующем году, пирог с мясом будет символизировать успех в карьере, удачное решение деловых вопросов, а пирог с ягодами – семейное благополучие.

Привлекайте любовь. На осеннее равноденствие совершают ритуал, который поможет в будущем году найти любовь. Ритуал заключается в создании пары. Это означает, что если у вас есть какой-то личный предмет, нужно приобрести ему пару, то есть предмет для своего будущего избранника. Это может быть еще одна подушка, зубная щетка, полотенце и тому подобное.

Привлекайте богатство. Чтобы привлечь богатство в свою жизнь, надо приготовить блюдо из нового урожая. Считалось, что если оно будет в форме круга, то эффект усилится. Астрологи также трижды рекомендуют пересчитать свои деньги, а затем записать в блокнот сумму, которую хотелось бы получить.

Уделите время себе. Астрологи советуют в период осеннего равноденствия – уделить время себе и провести его в одиночестве. Попробуйте помедитировать, подумать над своей жизнью и привести свои мысли в порядок.

Избавьтесь от негатива. На осеннее равноденствие надо оставить позади все плохое. Запишите все плохое на листе, а затем сожгите его. Сюда можно отнести несчастную любовь, токсичные отношения, проблемы на работе, ссоры с друзьями, неудачи, долги, зависть или ревность. Позвольте жизни подарить вам что-то новое.