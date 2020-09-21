В 2020 году день осеннего равноденствия приходится на 22 сентября. В это время продолжительность дня и ночи одинаковы. После осеннего равноденствия день заметно уменьшается, уступая место ночи.

Точное время осеннего равноденствия всегда нестабильно. В 2020 году точное время осеннего равноденствия – 14:31 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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С этого времени день будет каждый раз становиться короче, вплоть до наступления зимнего солнцестояния – в этом году 21 декабря.

День осеннего равноденствия – это день астрономического начала осени. Осеннее равноденствие происходит тогда, когда Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Соответственно, для жителей южного полушария наступает весеннее равноденствие. Жители северного полушария переходят на зимнее время.



21 сентября наступит день осеннего равноденствия

Что интересно, в день осеннего равноденствия Солнце утром поднимается строго на востоке, а вечером садится строго на западе.

С наступлением осеннего равноденствия, световой день сокращается, а ночи наоборот становятся длиннее. С этого дня начинается второе бабье лето. В народе эту пору называют "золотая осень", которая длится вплоть до 14 октября. В это время начинается осенний листопад, а перелетные птицы улетают на юг.

В астрологии день осеннего равноденствия является одной из четырех важных временных кардинальных точек года. В это время в космосе происходит мощный выброс энергии, которая дает начало новому действию, новому отсчету времени.