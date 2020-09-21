У 2020 році день осіннього рівнодення припадає на 22 вересня. У цей час тривалість дня і ночі одинакові. Після осіннього рівнодення день помітно зменшується, поступаючись місцем ночі.

Точний час осіннього рівнодення завжди нестабільний. У 2020 році точний час осіннього рівнодення – 14:31 за київським часом, пише 24 канал.

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З цього часу день буде щоразу ставати коротшим, аж до настання зимового сонцестояння – у цьому році 21 грудня.

День осіннього рівнодення – це день астрономічного початку осені. Осіннє рівнодення стається тоді, коли Сонце перетинає екватор і переходить з північної півкулі в південну. Відповідно, для жителів південної півкулі настає весняне рівнодення. Жителі північної півкулі переходять на зимовий час.



21 вересня настане день осіннього рівнодення

Що цікаво, у день осіннього рівнодення Сонце вранці піднімається строго на сході, а ввечері сідає строго на заході.

З настанням осіннього рівнодення, світловий день скорочується, а ночі навпаки стають довшими. З цього дня починається друге бабине літо. У народі цю пору називають "золота осінь", яка триває аж до 14 жовтня. В цей час починається осінній листопад, а перелітні птахи відлітають на південь.

В астрології день осіннього рівнодення є однією з чотирьох важливих тимчасових кардинальних точок року. В цей час в космосі відбувається потужний викид енергії, яка дає початок новому відліку часу.