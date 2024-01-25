3 помилки у догляді, які перешкоджають цвітінню орхідеї

Перед покупкою орхідеї, варто з'ясувати, як правильно за нею доглядати. Адже через неправильний полив, освітлення або підгодівлю рослина може загинути. Це неприємно, адже власники квітки хочуть, щоб вона пишно розцвіла.

Зокрема, для цього орхідею варто поливати лимонною водою. Адже вона захищає рослину від шкідників, хвороб, а також допомагає корінню розвиватися. Які ж помилки у догляді не дають орхідеї квітнути, читайте у матеріалі.

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Освітлення кімнати

Орхідею важливо тримати у кімнаті, яка гарно освітлюється. Адже рослина не переносить прямих сонячних променів. Вона любить розсіяне світло. Через неправильний догляд листя починає втрачати яскравий зелений колір та витягується. Згодом воно пожовтіє та опаде, якщо не забезпечити хороше освітлення.

Температура повітря

Не забувайте слідкувати за температурою повітря у кімнаті. Влітку у приміщенні має бути від 18 до 22 градусів, а взимку – 12-15. Однак деякі види орхідеї люблять більш прохолодні умови. Тому варто дивитися, як рослина реагує.

Помилки у догляді за орхідеєю / Фото Pexels

Режим поливу

Не перезволожуйте та не пересушуйте орхідею, інакше рослина загине. Зокрема, надлишок води спричиняє гниття коренів. У такому випадку врятувати квітку досить складно. Орхідею радять поливати дощовою водою. Однак вона повинна бути очищеною та теплою. Влітку орхідею варто поливати 2-3 рази на тиждень, а взимку – 1-2 рази на тиждень.

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