3 помилки у догляді, які перешкоджають цвітінню орхідеї
Джерело:"Сам собі агроном"
Перед покупкою орхідеї, варто з'ясувати, як правильно за нею доглядати. Адже через неправильний полив, освітлення або підгодівлю рослина може загинути. Це неприємно, адже власники квітки хочуть, щоб вона пишно розцвіла.
Зокрема, для цього орхідею варто поливати лимонною водою. Адже вона захищає рослину від шкідників, хвороб, а також допомагає корінню розвиватися. Які ж помилки у догляді не дають орхідеї квітнути, читайте у матеріалі.
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Освітлення кімнати
Орхідею важливо тримати у кімнаті, яка гарно освітлюється. Адже рослина не переносить прямих сонячних променів. Вона любить розсіяне світло. Через неправильний догляд листя починає втрачати яскравий зелений колір та витягується. Згодом воно пожовтіє та опаде, якщо не забезпечити хороше освітлення.
Температура повітря
Не забувайте слідкувати за температурою повітря у кімнаті. Влітку у приміщенні має бути від 18 до 22 градусів, а взимку – 12-15. Однак деякі види орхідеї люблять більш прохолодні умови. Тому варто дивитися, як рослина реагує.
Режим поливу
Не перезволожуйте та не пересушуйте орхідею, інакше рослина загине. Зокрема, надлишок води спричиняє гниття коренів. У такому випадку врятувати квітку досить складно. Орхідею радять поливати дощовою водою. Однак вона повинна бути очищеною та теплою. Влітку орхідею варто поливати 2-3 рази на тиждень, а взимку – 1-2 рази на тиждень.
Що допоможе орхідеї розцвісти
- Підживлюйте орхідею розчином з деревного попелу та листя берези. Так рослина насититься магнієм, калієм, марганцем, кальцієм, сіркою, фосфором та залізом. Для того, щоб приготувати добриво, візьміть 1 столову ложку сушеного листя берези та пів ложки деревного попелу. Все це потрібно розвести в 1 літрі гарячої води та залишити на декілька годин. Використовуйте розчин 1 раз на місяць.
- Також можна приготувати настій з бурштинової кислоти та часнику. Спершу налийте у посудину 300-400 мілілітрів води, розчиніть у ній пів таблетки бурштинової кислоти та додайте туди 5 зубчиків часнику. Розчин повинен трохи настоятися. Горщик з орхідеєю варто занурювати у настій, щоб субстрат зволожився. Тоді рослина розцвіте через 3-4 тижні.