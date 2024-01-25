В частности, для этого орхидею следует поливать лимонной водой. Ведь она защищает растение от вредителей, болезней, а также помогает корням развиваться. Какие ошибки в уходе не дают орхидеи цвести, читайте в материале.

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Освещение комнаты

Орхидею важно держать в хорошо освещаемой комнате. Ведь растение не переносит прямых солнечных лучей. Оно любит рассеянный свет. Из-за неправильного ухода листья начинают терять яркий зеленый цвет и вытягиваются. Впоследствии оно пожелтеет и опадет, если не обеспечить хорошее освещение.

Температура воздуха

Не забывайте следить за температурой воздуха в комнате. Летом в помещении должно быть от 18 до 22 градусов, а зимой – 12-15. Однако некоторые виды орхидеи любят более прохладные условия. Поэтому следует смотреть, как растение реагирует.

Ошибки в уходе за орхидеей / Фото Pexels

Режим полива

Не переувлажняйте и не пересушивайте орхидею, иначе растение погибнет. В частности, избыток воды влечет за собой гниение корней. В таком случае спасти цветок достаточно сложно. Орхидею советуют поливать дождевой водой. Однако она должна быть очищенной и теплой. Летом орхидею следует поливать 2-3 раза в неделю, а зимой – 1-2 раза в неделю.

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