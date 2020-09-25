Телеведуча та співачка Оля Цибульська вирішила змінити імідж. Вона відправилася в перукарню, де коротко постригла волосся. Такий вчинок знаменитості неабияк здивував її шанувальників.

Оля Цибульська належить до тих жінок, які завжди роблять те, що хочуть. Вона не відмовляє собі у бажаннях та не боїться наважуватися на зміни в зовнішності. Так, на особистій сторінці в інстаграмі артистка опублікувала серію фото, де показала нову зачіску.

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Оля Цибульська змінила зачіску

Напередодні того, як іти в салон, виконавиця опублікувала в інстаграм-сторіс опитування, де запитала шанувальників, чи варто їй коротко стригтися. Тоді вона вагалася і підписники проголосувати за те, щоб вона залишила ту зачіску, яка є. Проте Оля вирішила все-таки змінити імідж і вже поділилася світлинами з салону краси, де хизується стильною стрижкою.

Киці, ви вчора проголосували проти короткої стрижки. А я зробила. Коли так сильно хочеться, то страшно собі відмовляти. Кайфую від результату,

– написала в дописі Цибульська.

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