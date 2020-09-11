Успішна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре зачарувала прихильників красою. Вона опублікувала фото, де показала бездоганний макіяж та чудове вбрання.

Артистка не втомлюється диктувати тренди українським модницям. Вона показує не лише стильні аутфіти, а й варіанти красивих макіяжів, які зможе повторити кожна дівчина. На особистій інстаграм-сторінці Настя опублікувала допис, у якому побажала багатомільйонній аудиторії підписників гарної п'ятниці, а також поширила селфі, на якому продемонструвала актуальний макіяж, що доповнить будь-який образ.

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Настя постала перед камерою у легкій білій блузці, яка пасуватиме для прогулянки з подругами, ділової зустрічі та навіть романтичного побачення. Доповнила ніжний look стильним годинником. Розкішне волосся вона вклала у фірмові кучері. Проте головний акцент на світлинах зірка вирішила зробити на макіяжі.

Макіяж Насті Каменських

Каменських нанесла рівномірний тон на обличчя, що приховав недоліки шкіри та підкреслив натуральну вроду. Повіки виконавиця нафарбувала світлими тінями, а на вії нанесла чорну туш. Таким чином зірка підкреслила карі очі та зробила їх більш виразними. Губи NK нафарбувала нюдовою помадою.

"Чудової п'ятниці, друзі", – написала співачка в дописі.

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