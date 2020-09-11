Успешная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз очаровала поклонников красотой. Она опубликовала фото, на котором показала безупречный макияж и великолепный наряд.

Артистка не устает диктовать тренды украинским модницам. Она показывает не только стильные аутфиты, но и варианты красивых макияжей, которые сможет повторить каждая девушка. На личной инстаграм-странице Настя опубликовала сообщение, в котором пожелала многомиллионной аудитории подписчиков хорошей пятницы, а также распространила селфи, продемонстрировав актуальный макияж, который дополнит любой образ.

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Настя предстала перед камерой в легкой белой блузке, которая подойдет для прогулки с подругами, деловой встречи и даже романтического свидания. Дополнила нежный look стильными часами. Роскошные волосы она уложила в фирменные кудри. Однако главный акцент на фотографиях звезда решила сделать на макияже.

Макияж Насти Каменских

Каменских нанесла на лицо равномерный тон, который скрыл недостатки кожи и подчеркнул натуральную красоту. Веки исполнительница накрасила светлыми тенями, а на ресницы нанесла черную тушь. Таким образом звезда подчеркнула карие глаза и сделала их более выразительными. Губы NK накрасила нюдовой помадой.

"Чудесной пятницы, друзья", – написала певица в посте.

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