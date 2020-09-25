Телеведущая и певица Оля Цибульская решила сменить имидж. Она отправилась в парикмахерскую, где коротко постригла волосы. Такой поступок знаменитости изрядно удивил ее поклонников.

Оля Цибульская принадлежит к тем женщинам, которые всегда делают то, что хотят. Она не отказывает себе в желаниях и не боится решаться на перемены во внешности. Так, на личной странице в инстаграме артистка опубликовала серию фото, где показала новую прическу.

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Оля Цибульская сменила прическу

Накануне того, как идти в салон, исполнительница опубликовала в инстаграм-сторис опрос, где спросила поклонников, стоит ли ей коротко стричься. Тогда она колебалась, и подписчики проголосовали за то, чтобы она оставила ту прическу, которая есть. Однако Оля решила все-таки сменить имидж и уже поделилась фотографиями из салона красоты, где щеголяет стильной стрижкой.

Кисы, вы вчера проголосовали против короткой стрижки. А я сделала. Когда так сильно хочется, то страшно себе отказывать. Кайфую от результата,

- написала в заметке Цыбульская.

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