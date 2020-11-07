Минулого тижня в 10 ефірі паркет шоу "Танці з зірками" покинула ведуча Оля Фреймут. Після вильоту вона вирішила відреагувати на слова хейтерів та критику, якої у мережі було чимало.

Серед усіх учасників нового сезону Оля Фреймут найчастіше боролась за місце в проєкті, виконуючи танець за життя. Хореографічні вміння зірки критикували не лише судді-професіонали, а й глядачі. Після вибуття з шоу ведуча все ж відповіла хейтерам в інстаграм-сторіс.

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Вона зізналась, що впродовж участі в "Танцях з зірками" не читала коментарі в соціальних мережах, адже "знає, що про себе думати". Проте, на прохання друзів, все ж вирішила дізнатися ставлення аудиторії до своїх виступів. Крім схвальних відгуків про те, що Оля Фреймут надихає, у коментарях було багато ненависті.

Таке враження, що я розпочала якусь війну, або вигадала коронавірус, або когось вбила. Про мене писали, як про якусь негідницю, а я просто танцювала,

– наголосила знаменитість.

Вона зауважила, що на паркеті, як й інші учасники, долала свій страх і щоразу переборювала себе. До повноцінних тренувань вона повернулась одразу після подолання коронавірусу, знехтувавши порадами лікарів відновлюватися щонайменше місяць. Тому в танцювальному залі вона займалась попри наслідки COVID-19 – сильні головні болі та мігрені. Оля Фреймут, як і конкуренти, всю себе присвятила проєкту, що позначилось браком спілкування з дітьми і коханим.

"Всі ці місяці я танцювала. Я виходила на паркет, долаючи свій страх. Місяці тренувань, щодня по 5-6 годин у тренувальних залах. Я не бачила своїх дітей, вихідні були без чоловіка… Постійні головні болі, мігрені, травми, про які я не говорила. І тут стільки бруду", – розповіла Оля Фреймут.

Вона щиро зізналась, що не розуміє, чому саме на неї звалилась така шалена критика та море хейту: "Чому повелися так зі мною? Чому саме в мою адресу летять всі ці жахіття? Над цим я зараз і думаю".

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Нагадаємо, у 7 ефірі "Танців з зірками" Оля Фреймут ледь не покинула проєкт після запального ча-ча-ча. У зоні ризику вона опинилась з Надією Мейхер, проте судді вирішили залишити в шоу одразу дві пари, віддавши ведучій місце Олега Винника і Олени Шоптенко, які відмовились від участі через коронавірус. Тоді на Фреймут звалилось багато критики, проте зірка зізналась, що вважає себе крутою, адже за п'ять днів вивчила складний латиноамериканський танець, що вважає особистим досягненням. Схоже, цього разу критика глядачів ранила зірку значно більше.